التشكيل - كابو وقفة يقودان هجوم إنبي.. ورشيد وسمير فكري أساسيان مع الداخلية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 14:06

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي إنبي بالهدف الثالث أمام البنك الأهلي

يقود رفيق كابو وأحمد أمين "قفة" هجوم إنبي في مواجهة الداخلية بثاني لقاءات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويحل الداخلية ضيفا على إنبي في استاد بتروسبورت في الثالثة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

بينما يبدأ رشيد أحمد وسمير فكري بعدما ساهما بالصناعة والتسجيل في فوز الفريق الأول أمام بيراميدز بالجولة الماضية.

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وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد صبيحة – محمد حامد – أحمد كالوشا

الوسط: مصطفى دويدار – أحمد يوسف - عبد الرحمن عماد – مؤمن راضي – أحمد عيد

الهجوم: رفيق كابو – أحمد أمين "قفة"

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وجاء تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد نجيب – أحمد الأمور - مؤمن عاطف

الوسط: كليتشي شيميزن – عبد العزيز السيد – محمود طلعت

الهجوم: وليد مصطفى – رشيد أحمد – سمير فكري

May be an image of 1 person and text that says 'STARTING WEEK STARTINGXI 10 REDA EL SAYED MOHAMED NAGUIB ELAMOR ABDEL AZIZ EL SAYED ABDEL NABY MOAMEN ATEF KELECHI TALAT WALEED MOSTAFA SAMIR FEKRY RASHED SUBS A. TAREK- FAWZY-HESHAM ABDULLAH- NOSSIER- SHEDED- FUNOM CHRISTOPHER- HUSSIEN @DakhlyaSC #DAKHLYAISBACK'

ويحتل إنبي المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

فيما يحتل الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

إنبي الداخلية في الدوري الدوري المصري
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