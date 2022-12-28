تايمز: شروط أتليتكو تعيق انتقال فيليكس إلى مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية عن اهتمام مانشستر يونايتد بضم البرتغالي جواو فيليكس من أتليتكو مدريد.

وتشير التقارير إلى أن مانشستر يونايتد يستهدف ضم لاعب مهاجم صريح وعلى سبيل الإعارة بعد فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

ويطلب أتليتكو مدريد الحصول على 8 ملايين جنيه إسترليني مقابل الإعارة مع دفع مانشستر لأجر فيليكس حتى نهاية الموسم.

وستتكلف خزينة مانشستر يونايتد 16 مليون جنيه إسترليني للحصول على اللاعب معارا، ويرى النادي أنه لن يستطيع تلبية هذه المتطلبات، خصوصا مع عدم رغبة النادي الإسباني في عدم إدراج بند لأحقية الشراء.

ابن الـ23 عاما انتقل إلى أتليتكو مدريد قادما من بنفيكا في 2019 ليسجل 33 هدفا وينصع 18 آخرين في 129 مباراة.

ويستهدف مانشستر يونايتد التعاقد مع لاعب قلب هجوم لفترة قصيرة حتى الصيف، أو مهاجم متعدد الاستخدامات بعقد طويل الأمد.

تين هاج كان قد علق في تصريحات صحفية على انتقال جاكبو إلى ليفربول بعد اهتمام مانشستر به قائلا: "لا أتحدث عن حالات فردية ولا أنظر للفرق الأخرى، نحن نبحث عن مهاجم وسيكون الأمر جيدا بالنسبة لنا مع العديد من المباريات القادمة. نريد المنافسة في جميع البطولات وسنحتاج إلى تشكيلة كبيرة من اللاعبين لتحقيق ذلك، نحن متواجدون دائمًا في سوق الانتقالات، ولكن يجب أن يتناسب اللاعب الجديد مع المعايير الرياضية والمالية للنادي".

ويلعب مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون السبت المقبل على استاد مولينيو.

يذكر أن مانشستر يونايتد يتواجد في المركز الخامس للدوري برصيد 29 نقطة من 15 مباراة.