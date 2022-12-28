ميتروفيتش أفضل لاعب في صربيا لعام 2022

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 13:11

كتب : FilGoal

أليكساندر ميتروفيتش - صربيا وسويسرا - كأس العالم 2022

حصد ألكسندر ميتروفيتش جائزة أفضل لاعب في صربيا لعام 2022.

وسجل ميتروفيتش مهاجم فولام الإنجليزي 8 أهداف خلال العام الميلادي منها 2 في كأس العالم 2022.

وفاز ميتروفيتش بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته لعام 2018.

أخبار متعلقة:
تشكيل صربيا - تغيير وحيد أمام سويسرا.. وثنائية ميتروفيتش وفلاهوفيتش في الهجوم مؤتمر أكانجي: سويسرا أفضل ولا يهم ميتروفيتش أو فلاهوفيتش.. وبرتغاليو سيتي واثقين من الفوز علينا قائمة صربيا - ميتروفيتش وسافيتش وفلاهوفيتش على رأس 26 لاعبا في كأس العالم مدرب صربيا: ميتروفيتش سيخوض كأس العالم بقدم واحدة

وبات خامس لاعب يحصد الجائزة مرتين بعد نيمانيا فيديتش وديان ستانكوفيتش وبرانيسلاف إيفانوفيتش ونميانيا ماتيتش.

ويعد أكثر من حصدها هو دوشان تاديتش لاعب أياكس الحالي برصيد 3 مرات.

🔥 Александар Митровић је добитник Златне лопте Фудбалског савеза Србије за најбољег фудбалера у 𝟮𝟬𝟮𝟮. години. 🏆⚽️🇷🇸 pic.twitter.com/hwaHAK7PP6

وتألق ميتروفيتش (28 عاما) مع فولام عقب عودته من المشاركة في كأس العالم إذ سجل هدفا وصنع 2 في الفوز على كريستال بالاس 3-0.

وقاد فولام في منتصف العام للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل 43 هدفا في 44 مباراة في دوري الدرجة الأولى (شامبيونشيب) كرقم قياسي.

ورغم هدفيه في كأس العالم 2022 إلا إنه لم يستطع رفقة زملائه من عبور دور المجموعات لصالح البرازيل وسويسرا.

ألكسندر ميتروفيتش صربيا أفضل لاعب
نرشح لكم
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0) (0) تروا.. بداية اللقاء ومصطفى محمد أساسي الدوري الفرنسي - مصطفى محمد أساسي مع نانت أمام تروا تايمز: شروط أتليتكو تعيق انتقال فيليكس إلى مانشستر يونايتد موندو ديبورتيفو: "ربما ميسي السبب".. برشلونة يرغب في ضم مبابي تقرير: عرضان لـ بنفيكا بقيمة ضخمة لضم إنزو فيرنانديز.. وصراع بين أربعة أندية مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر والقنوات الناقلة.. 4 مباريات في الدوري وسيتي يختتم جولة أعياد الميلاد انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3)-(0) نوتينجهام .. 3 نقاط ثمينة غياب ميسي وظهور مبابي.. سان جيرمان يعلن قائمته لمواجهة ستراسبورج
أخر الأخبار
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0) (0) تروا.. بداية اللقاء ومصطفى محمد أساسي 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي بروين يتغنى بقدرات فودين وألفاريز 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لا جازيتا ديلو سبورت: شهر يناير يحسم مستقبل لياو في ميلان 29 دقيقة | ميركاتو
سكاي: جاكبو يصل ليفربول ويخضع للكشف الطبي 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري الفرنسي - مصطفى محمد أساسي مع نانت أمام تروا 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - إنبي (0) (0) الداخلية.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
منتخب مصر للشباب يخوض ودية جديدة أمام غانا للمحليين ساعة | الكرة المصرية
تليجراف: أرسنال يستعد لبناء تمثال لأرسين فينجر خارج ملعب الإمارات ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة