ميتروفيتش أفضل لاعب في صربيا لعام 2022

حصد ألكسندر ميتروفيتش جائزة أفضل لاعب في صربيا لعام 2022.

أليكساندر ميتروفيتش النادي : فولام صربيا

وسجل ميتروفيتش مهاجم فولام الإنجليزي 8 أهداف خلال العام الميلادي منها 2 في كأس العالم 2022.

وفاز ميتروفيتش بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته لعام 2018.

وبات خامس لاعب يحصد الجائزة مرتين بعد نيمانيا فيديتش وديان ستانكوفيتش وبرانيسلاف إيفانوفيتش ونميانيا ماتيتش.

ويعد أكثر من حصدها هو دوشان تاديتش لاعب أياكس الحالي برصيد 3 مرات.

🔥 Александар Митровић је добитник Златне лопте Фудбалског савеза Србије за најбољег фудбалера у 𝟮𝟬𝟮𝟮. години. 🏆⚽️🇷🇸 pic.twitter.com/hwaHAK7PP6

— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) December 27, 2022

وتألق ميتروفيتش (28 عاما) مع فولام عقب عودته من المشاركة في كأس العالم إذ سجل هدفا وصنع 2 في الفوز على كريستال بالاس 3-0.

وقاد فولام في منتصف العام للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل 43 هدفا في 44 مباراة في دوري الدرجة الأولى (شامبيونشيب) كرقم قياسي.

ورغم هدفيه في كأس العالم 2022 إلا إنه لم يستطع رفقة زملائه من عبور دور المجموعات لصالح البرازيل وسويسرا.