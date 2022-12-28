المسيرة مستمرة.. مورياسو يجدد تعاقده مع اليابان حتى 2026

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم تجديد تعاقد هاجيمي مورياسو ليواصل تدريب المنتخب حتى كأس العالم 2026.

وقاد مورياسو منتخب بلاده لصدارة مجموعته في كأس العالم على حساب إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا بعدما فاز على بطلي العالم السابقين.

وودع كأس العالم 2022 من دور الـ 16 بالخسارة من كرواتيا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسبق أن مثّل مورياسو منتخب بلاده في الفترة بين 1992 و1996 في 35 مباراة دولية وسجل خلالها هدفا وحيدا وفاز بلقب كأس آسيا 1992.

كما درب من قبل سينفريتشي هيروشيما وألبيركس نيجاتا اليابانيان، وحقق مع الأول لقب الدوري الياباني 3 مرات والسوبر الياباني 3 مرات والمركز الثالث في كأس العالم للأندية 2015.

وحصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الياباني 3 مرات مواسم 2012 و2013 و2015.

وتولى تدريب منتخب اليابان الأولمبي في 2017 وبعد كأس العالم 2018 أصبح المدير الفني الأول للمنتخب الياباني عقب عمله كمساعد.

وقاد اليابان لنهائي كأس آسيا 2019 وخسر من قطر بنتيجة 3-1.

وخلال 62 مباراة فاز في 41 وتعادل في 9 وخسر 12 للساموراي الياباني.