المسيرة مستمرة.. مورياسو يجدد تعاقده مع اليابان حتى 2026

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 12:29

كتب : FilGoal

هاجيمي مورياسو مدرب اليابان

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم تجديد تعاقد هاجيمي مورياسو ليواصل تدريب المنتخب حتى كأس العالم 2026.

وقاد مورياسو منتخب بلاده لصدارة مجموعته في كأس العالم على حساب إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا بعدما فاز على بطلي العالم السابقين.

وودع كأس العالم 2022 من دور الـ 16 بالخسارة من كرواتيا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

أخبار متعلقة:
يوشيدا: الأمر صعب ولكني فخور بمنتخب اليابان مودريتش: اليابان فريق مزعج.. وسنرى بشأن كأس العالم القادم كرنفال كأس العالم - دايزين مايدا.. كريلين اليابان صاحب السرعة الخارقة مؤتمر بيدري: إذا كررنا ما حدث أمام اليابان سنعود للوطن

وسبق أن مثّل مورياسو منتخب بلاده في الفترة بين 1992 و1996 في 35 مباراة دولية وسجل خلالها هدفا وحيدا وفاز بلقب كأس آسيا 1992.

كما درب من قبل سينفريتشي هيروشيما وألبيركس نيجاتا اليابانيان، وحقق مع الأول لقب الدوري الياباني 3 مرات والسوبر الياباني 3 مرات والمركز الثالث في كأس العالم للأندية 2015.

وحصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الياباني 3 مرات مواسم 2012 و2013 و2015.

وتولى تدريب منتخب اليابان الأولمبي في 2017 وبعد كأس العالم 2018 أصبح المدير الفني الأول للمنتخب الياباني عقب عمله كمساعد.

وقاد اليابان لنهائي كأس آسيا 2019 وخسر من قطر بنتيجة 3-1.

وخلال 62 مباراة فاز في 41 وتعادل في 9 وخسر 12 للساموراي الياباني.

منتحب اليابان هاجيمي مورياسو كأس العالم 2022 قطر 2022
نرشح لكم
الدوري الأسترالي – إلغاء دربي ملبورن بعد اقتحام الجمهور ونزيف حارس سيتي الرياضية السعودية: الهلال يشارك في كأس العالم للأندية 2022.. وموعد الإعلان الرسمي قطر تستضيف مباريات حسم دوري أبطال آسيا تقرير: عودة لأوروبا بعد 23 عاما.. كازويوشي ميورا يقترب من الدرجة الثانية البرتغالية رونالدو ينفي انتقاله لـ النصر السعودي بينتو يعلن رحيله عن تدريب كوريا: اتخذت هذا القرار منذ سبتمبر الماضي سون: فخور بما قدمه لاعبو كوريا في المونديال.. لا تلومونا يوشيدا: الأمر صعب ولكني فخور بمنتخب اليابان
أخر الأخبار
مباشر الدوري التركي – فاتح كاراجومروك ضد طرابزون سبور.. تريزيجيه أساسي 11 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري المصري - سيراميكا (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة 14 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - عودة أوباما وجمعة وغياب عمر جابر ويوسف حسن أمام الإسماعيلي 25 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: نانت حسم مستقبل مصطفى محمد.. وجالاتا سراي حدد بديله 29 دقيقة | ميركاتو
تشيلسي يضم فوفانا موهبة كوت ديفوار 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي في مواجهة فريق أندريا بيرلو 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
4 تسديدات على المرمى.. ماذا قدم مصطفى محمد في التعادل أمام تروا 40 دقيقة | المحترفون
محمد عادل ومحمود عاشور ضمن حكام أمم إفريقيا للمحليين 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة