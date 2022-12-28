محمود جابر: مدافع بوخوم رفض الانضمام لمنتخب الشباب 3 مرات

أوضح محمود جابر المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب موقف بعض اللاعبين المحترفين مزدوجي الجنسية من الانضمام للفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر للشباب لبطولة كأس أمم إفريقيا دون 20 عاما التي ستقام بمصر فبراير المقبل، والمؤهلة لكأس العالم للشباب 2023.

وقال جابر في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "شاهدنا أكثر من لاعب محترف لكن في النهاية تم الاستقرار على 5 أو 6 لاعبين".

وأكمل "طلبنا ضم محمد طلبة مدافع بوخوم 3 مرات، لكنه رفض الانضمام لمنتخب الشباب المصري لأنه يريد الحصول على فرصته مع الفريق الأول لبوخوم".

أضاف "طلبة يتدرب مع الفريق الأول ويستهدف المشاركة في الدوري الألماني".

المدافع البالغ من العمر 18 عاما جلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول في 4 مباريات بالدوري الألماني ومباراة أخرى في كأس ألمانيا هذا الموسم.

فيما لعب مباراة بقميص منتخب ألمانيا دون 18 عاما ومباراتين مع الألمان تحت 19 عاما في 2022.

وتابع "هناك أيضا آمين فاروق لاعب فيهين فسبادين الألماني لكن أوراق حصوله على جواز السفر المصري لم تكتمل بعد".

وواصل "تعذر انضمام مصطفى أشرف مهاجم بروسيا مونشنجلادباخ لمعسكرات المنتخب في أكثر من مناسبة بسبب الإصابة أو حضور فترة الإعداد مع الفريق الأول، لكنه انضم لنا في المعسكر الحالي وهو خامة طيبة".

وأتم "صلاح باشا لاعب أودينيزي وأحمد نادر السيد حارس فيزيلا البرتغالي يلعبان بشكل مميز مع المنتخب وهما من العناصر الأساسية".

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.