رابيو منزعج من مبابي: يغير صوته في المقابلات

أبدى أدريان رابيو لاعب منتخب فرنسا ويوفنتوس الإيطالي انزعاجه من تغيير كيليان مبابي لصوته أثناء إجراء المقابلات الصحفية.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان أدريان رابيو النادي : يوفنتوس فرنسا

وتشارك الثنائي في منتخب فرنسا بكأس العالم 2022 والتي خسرها الديوك أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وقال رابيو عبر Média Carré عن صوت مبابي: "كيليان مبابي يزعجني عندما يغير صوته في مقابلة. عندما نكون معا، يتحدث بشكل طبيعي".

وأضاف مازحا "لكن عندما نشاهد المقابلات، لا أعرف لماذا، يتغير صوته. إنه أمر مزعج ومرهق! أعتقد لاحظ الجميع ذلك".

View this post on Instagram A post shared by CARRÉ (@lemediacarre)

ولعب الثنائي 28 مباراة سويا بقميص منتخب فرنسا منها 6 في كأس العالم الأخيرة.

كما تزاملا في باريس سان جيرمان في 51 مباراة خلال موسمين.