رابيو منزعج من مبابي: يغير صوته في المقابلات

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 12:16

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - كيليان مبابي

أبدى أدريان رابيو لاعب منتخب فرنسا ويوفنتوس الإيطالي انزعاجه من تغيير كيليان مبابي لصوته أثناء إجراء المقابلات الصحفية.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

أدريان رابيو

النادي : يوفنتوس

فرنسا

وتشارك الثنائي في منتخب فرنسا بكأس العالم 2022 والتي خسرها الديوك أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وقال رابيو عبر Média Carré عن صوت مبابي: "كيليان مبابي يزعجني عندما يغير صوته في مقابلة. عندما نكون معا، يتحدث بشكل طبيعي".

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وأضاف مازحا "لكن عندما نشاهد المقابلات، لا أعرف لماذا، يتغير صوته. إنه أمر مزعج ومرهق! أعتقد لاحظ الجميع ذلك".

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ولعب الثنائي 28 مباراة سويا بقميص منتخب فرنسا منها 6 في كأس العالم الأخيرة.

كما تزاملا في باريس سان جيرمان في 51 مباراة خلال موسمين.

أدريان رابيو كيليان مبابي صوت مبابي
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