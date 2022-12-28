رابيو منزعج من مبابي: يغير صوته في المقابلات
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 12:16
كتب : FilGoal
أبدى أدريان رابيو لاعب منتخب فرنسا ويوفنتوس الإيطالي انزعاجه من تغيير كيليان مبابي لصوته أثناء إجراء المقابلات الصحفية.
كيليان مبابي
النادي : باريس سان جيرمان
أدريان رابيو
النادي : يوفنتوس
وتشارك الثنائي في منتخب فرنسا بكأس العالم 2022 والتي خسرها الديوك أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.
وقال رابيو عبر Média Carré عن صوت مبابي: "كيليان مبابي يزعجني عندما يغير صوته في مقابلة. عندما نكون معا، يتحدث بشكل طبيعي".
وأضاف مازحا "لكن عندما نشاهد المقابلات، لا أعرف لماذا، يتغير صوته. إنه أمر مزعج ومرهق! أعتقد لاحظ الجميع ذلك".
View this post on Instagram
ولعب الثنائي 28 مباراة سويا بقميص منتخب فرنسا منها 6 في كأس العالم الأخيرة.
كما تزاملا في باريس سان جيرمان في 51 مباراة خلال موسمين.
نرشح لكم
المسيرة مستمرة.. مورياسو يجدد تعاقده مع اليابان حتى 2026 كأس العالم في الشرق الأوسط.. معدلات مشاهدة تتخطى الـ5 مليارات زامورانو: جوليان ألفاريز أكثر كمالا من هالاند ومبابي الاتحاد المغربي يدافع عن أبو خلال بانون: هدفنا الكبير الآن هو تحقيق لقب أمم إفريقيا البنك المركزي الأرجنتيني ينفي نية إصدار عملة عليها صورة ميسي حوار في الجول - أبو الرجال: التحكيم في كأس العالم أسهل من إفريقيا حكم الفيديو في نهائي كأس العالم: هذه أصعب لقطة في المباراة