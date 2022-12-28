تقرير: عصام عبد الفتاح مرشح لرئاسة لجنة الحكام في تونس

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 12:02

كتب : FilGoal

عصام عبد الفتاح

كشفت صحيفة الصباح التونسية عن نية وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين عصام عبد الفتاح لرئاسة لجنة الحكام.

ومن المنتظر أن يخلف عصام عبد الفتاح عواز الطرابلسي الذي سيشغل منصب المدير الإداري.

وبحسب الصحيفة، فإن القرار سيتم التصديق عليه في اجتماع الخميس المقبل.

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واستقال عصام عبد الفتاح من رئاسة لجنة الحكام المصرية في أغسطس الماضي بعد تواجد مارك كلاتنبرج.

وكشف عبد الفتاح وقتها لـFilGoal.com التفاصيل قائلا: "لم يحدث نهائيا التقدم باستقالتي يوم الثلاثاء بل قدمتها في 15 يونيو الماضي وقت بداية الحديث عن التعاقد مع خبير أجنبي للتحكيم واستمريت في منصبي حتى لا تغرق السفينة وذلك بالاتفاق مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة".

وواصل "عُرض علي أن أكون رئيس لجنة الحكام ومارتن كلاتنبرج يتولى منصب مدير التطوير وبصراحة لو فشل كان سيقال أنا من تسبب في فشله ولو نجح فسوف ينسب له النجاح كله ورفضت العرض كي يحصل هو على الفرصة كاملة منذ البداية".

وأوضحت الصحيفة أن الأغلبية كانوا يتوقعون تعيين رئيس لجنة حكام محلي.

عصام عبد الفتاح لجنة الحكام
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