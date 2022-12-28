موندو ديبورتيفو: "ربما ميسي السبب".. برشلونة يرغب في ضم مبابي

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 12:01

كتب : FilGoal

فرنسا - الأرجنتين - هدف مبابي الثاني

يرغب برشلونة الإسباني في ضم الفرنسي كيليان مبابي في الصيف المقبل رغم الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة يرغب في استغلال علاقة المهاجم البالغ 24 عاما مع باريس سان جيرمان ليست على ما يرام وخاصة بعد خسارة نهائي كأس العالم 2022 أمام ليونيل ميسي.

وأضاف التقرير أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان مستعد للتفاوض من أجل تجديد تعاقد ليونيل ميسي الذي ينتهي في 30 يونيو 2023.

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ويرغب برشلونة في مزاحمة ريال مدريد لضم اللاعب، خاصة أن مبابي رفض الانتقال لريال مدريد الصيف الماضي في صفقة انتقال حر رغم اتفاقه على كل شيء مع فلورينتينو بيريز رئيس الملكي وجدد تعاقده حتى صيف 2025.

وأشار التقرير أن مبابي تعرض للهجوم من قِبل جماهير ريال مدريد، وربما لا يود مشاركة كريم بنزيمة الفريق في ظل الأزمات التي حدثت بينهما في منتخب فرنسا، ما يقلل من فرص انتقاله للملكي.

وأوضح التقرير أن مبابي وضع في تعاقده بندا يمّكنه من الرحيل عن العملاق الباريسي طالما تواجدت أسبابا مقنعة، و"ربما يمثل غضبه من ميسي الذريعة المثالية لذلك".

وأتم التقرير "ربما يكون رحيل كيليان من باريس سان جيرمان مرهونا بصفقة عثمان ديمبيلي زميله في منتخب فرنسا".

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