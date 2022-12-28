NBA - ساهم بـ 86 نقطة بمفرده.. دونشيتش يكسر القواعد بقميص دالاس مافريكس

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 11:38

كتب : FilGoal

لوكا دونشيتش - دالاس مافريكس

تألق السلوفيني لوكا دونشيتش لاعب دالاس مافريكس وكتب تاريخا جديدا في دوري رابطة كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وسجل دونشيتش 60 نقطة و21 متابعة و10 أسيست في مواجهة نيويورك كينكس.

واستمرت المباراة لشوط إضافي بعدما انتهت الأشواط بالتعادل 115-115 لكل فريق.

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وانتهت المباراة بفوز مافريكس بنتيجة 126-121.

وساهم السلوفيني في 86 نقطة من أصل 126 حققها فريقه بنسبة 67%.

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وأصبح السلوفيني صاحب أعلى معدل نقاط في مباراة واحدة بالدوري الأمريكي بقميص فريقه بـ 60 نقطة.

وثاني لاعب بالتاريخ يحقق 60 نقطة وتربيل بعد جيمس هاردن لاعب هيوستن روكتس السابق الذي حقق 60 و11 و10 في مباراة واحدة.

وحقق أيضا 21 متابعة كأعلى رقم في تاريخ فريقه.

وللمرة الثالثة في مسيرته بالدوري الأمريكي يسجل 50 نقطة أو أكثر في مباراة واحدة.

كل تلك الأرقام لم تكن لتحقق في المباراة لولا تسجيله لنقطتين في الثواني الأخيرة من الربع الرابع لينتقل الفريقان آنذاك لوقت إضافي حُسمت من خلاله نتيجة اللقاء وحقق فيه أرقامه القياسية.

ويحتل مافكريس المركز السادس في القسم الغربي بعد خوض 35 مباراة.

لوكا دونشيتش لوكا دونشيتش - دالاس مافريكس NBA
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