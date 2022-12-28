عامر حسين: ننتظر موعد مباراة القطن للإعلان عن مواعيد مؤجلات الأهلي

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 10:55

كتب : FilGoal

عامر حسين - مران منتخب مصر قبل مواجهة ليبيريا

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات عن تأجيل ثلاثة مباريات لـ الأهلي على الأقل بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال عامر حسين في تصريحات لقناة الحياة: "سيتم تأجيل ثلاث مباريات للأهلي في الدوري بسبب مشاركته في كأس العالم للاندية، قد تصل إلى 4 إذا صعد لنهائي الكأس".

وأضاف "سيتم تأجيل النهائي أيضا الذي كان مقررا إقامته يوم 3 فبراير".

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وتابع "سننتظر إعلان الاتحاد الإفريقي للموعد الجديد لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني كي يتم إعلان المواعيد المعدلة للمباريات".

وواصل "لابد من تغيير لائحة النظام الأساسي لكي يقام كأس السوبر بأربعة فرق أو يتم تغيير اسم المسابقة ولن يكون هذا الموسم".

وأتم "أستغرب من الأندية التي تتحدث عن الإرهاق والضغط من الآن، لم نلعب إلا عدد قليل من المباريات".

ويلعب الأهلي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية.

ويشارك أندية فلامنجو البرازيلي وريال مدريد والهلال السعودي والوداد البيضاوي وسياتل ساوندرز الأمريكي وأوكلاند سيتي والأهلي في كأس العالم.

عامر حسين الدوري المصري الأهلي كأس العالم للأندية
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