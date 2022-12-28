محمود جابر: قدمنا مباراة جيدة ضد غانا للمحليين رغم الخسارة.. واللاعبون بذلوا جهدا مضاعفا

أشاد محمود جابر المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب بأداء لاعبيه رغم الخسارة من منتخب غانا للمحليين بنتيجة 2-0.

وخسر منتخب مصر للشباب من منتخب غانا للمحليين الأول بنتيجة 2-0، أمس الثلاثاء في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وقال جابر عبر قناة Ten: "خضنا مباراة ضد منتخب غانا الأول للمحليين وهناك فارق كبير في كل شيء بيننا وبينهم من خبرة وسرعات وقوة بدنية، وقدمنا مباراة جيدة جدا ولم أتصور إننا سنُجاريهم واللاعبون بذلوا جهدا مضاعفا".

وأضاف "سجلوا هدفا في أول ربع ساعة وحظوا بفرصة واحدة طيلة اللقاء والهدف الثاني جاء من خطأ".

وأكمل "أهدرنا فرصا محققة، كرة في العارضة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ارتدت كرة من القائم، ولم يوفق مهاجمينا في التسجيل بأكثر من فرصة".

وتابع "حققنا استفادة مهمة جدا من كافة النواحي من هذا اللقاء".

وواصل "سنخوض مباريات ودية الفترة المقبلة، وربما نكرر نفس اللقاء الودي مع غانا خلال أيام، وبعد نهاية المعسكر الجاري سنبدأ المعسكر الأخير في نهاية يناير استعدادا للبطولة".

وأردف "نتواصل مع اللاعبين المحترفين باستمرار والأمور تسير بشكل جيد للغاية، ولدينا 6 لاعبين يشاركون بشكل مستمر في الدوري الممتاز وهناك مجموعة تتدرب مع الفريق الأول".

وعن البطولة أجاب قائلا: "أقوى أسماء في البطولة في مجموعتنا، أتمنى أن يمتلئ الاستاد بالجماهير مثلما حدث في البطولة العربية من قبل بالسعودية وهو ما ساعدنا".

وأتم "نخوض جميع المباريات الودية في استاد القاهرة وهناك اهتمام من المسؤولين وأشرف صبحي وزير الرياضة حضر الشوط الأول من المباراة".

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وزار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس الثلاثاء، مقر إقامة منتخب مصر للشباب وكان في استقباله جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعقد الثنائى جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين للتأكيد على دعم وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة للمنتخب لتوفير كافة سبل النجاح للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية.