مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر والقنوات الناقلة.. 4 مباريات في الدوري وسيتي يختتم جولة أعياد الميلاد

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 10:22

كتب : FilGoal

الدوري المصري - بيان رسمي

تختتم اليوم مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي بمواجهة بين مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وليدز يونايتد الذي يحتل المركز الـ15.

وتقام المباراة على ملعب إيلاند رود في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 بتعليق محمد بركات.

وتبدأ اليوم مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري بأربع مباريات.

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ويلعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الكواليني.

ويستضيف إنبي نظيره الداخلية في الثالثة إلا الربع على استاد بترو سبورت وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الغياثي.

ويخرج حرس الحدود لمواجهة طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري في الخامسة مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 3 بتعليق محمد البوشي.

وأخيرأ، يلعب فاركو أمام فيوتشر على استاد الاسكندرية في الخامسة مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 بتعليق مؤمن حسن.

وفي الدوري التركي، يلعب محمود حسن تريزيجيه مع فريقه طرابزون سبور أمام فاتح كاراجومروك في السابعة مساء، وتذاع عبر قانة بي إن سبورتس HD4.

ويلعب مصطفى محمد مع فريقه نانت أمام تروا في الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي في تمام الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس HD3 بتعليق مضر اليوسف.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره ستراسبورج في الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي في تمام العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق جواد بدة.

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