ميدو: مواجهة الزمالك صعبة لكن نحن الإسماعيلي لدينا تاريخ كبير

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 00:15

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي

شدد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد لـ الإسماعيلي على صعوبة المباراة أمام الزمالك في الدوري المصري.

وأعلن نادي الإسماعيلي اليوم الثلاثاء تعيين أحمد حسام "ميدو" مديرا فنيا للفريق الأصفر.

وستكون المباراة الأولى لـ الإسماعيلي تحت قيادة ميدو أمام الزمالك الخميس المقبل في 7 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسا الجولة العاشرة من المسابقة.

وقال ميدو في تصريحات عبر أون تايم سبورتس 2: "قبلت مهمة تدريب الإسماعيلي بسبب معرفتي بجودة اللاعبين في الفريق وسبق لي التعامل مع أغلبهم"

وأضاف "مواجهة الزمالك ستكون صعبه، فريق كبير ولديه لاعبين أصحاب جودة عالية لكن نحن الإسماعيلي لدينا تاريخ كذلك".

وتابع "نحن قادرون على إعادة الإسماعيلي إلى الطريق الصحيح والتواجد في المكان الذي يستحقه".

وأتم "أطالب الجماهير بمساندتنا الفترة المقبلة والثقة والإيمان بالفريق".

وتعتبر هذه الولاية الثانية لـ ميدو للإسماعيلي، إذ سبق وقاد الفريق في موسم 2015-2016.

وقاد ميدو الإسماعيلي في 9 مباريات، فاز في 5 وخسر في 3 وتعادل في مباراة.

وتولى ميدو من قبل تدريب كل من الزمالك ووادي دجلة والإسماعيلي ومصر للمقاصة في الدوري المصري.

وأيضا نادي الوحدة في الدوري السعودي.

وبدأ الإسماعيلي الموسم الجاري من الدوري مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

قبل أن يرحل ويتولى أيمن الجمل المهمة الفنية بشكل مؤقت خلفا له.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بعد 9 جولات.

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