مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 23:34

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - موسيماني - كهربا - محمد محمود - ميكيسون

كشف علي عباس المحامي الدولي ومسؤول ملف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم كواليس أزمة الخطاب الخاص بمدة إيقاف اللاعب.

وقال علي عباس عبر قناة أون تايم سبورتس: "المراسلات كانت بيني وبين فيفا بشأن التأكد من الموعد المحدد لانتهاء فترة الإيقاف الخاصة بـ كهربا بشكل دقيق والذي جاء في الخطاب الأول يوم 11 يناير".

المحامي التونسي أضاف "فيفا رد على خطابي وقال إن الإيقاف لمدة 6 اشهر وينتهي 11 يناير 2023 وهذا إجراء طبيعي مني كمحامي مسؤول عن ملف اللاعب للتأكد من موعد عودته".

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وواصل "يوم 12 يناير يحق لكهربا اللعب بشكل رسمي وهذا هو القرار واللوائح".

وأكمل "عقوبة كهربا من الممكن أن تتجدد بعد 3 فترات انتقالات وحتى الآن لم يمر على إيقافه سوى فترة انتقالات واحدة".

وشرح "عقوبة كهربا إيقاف لمدة 6 أشهر ولكن العقوبة الأكبر على نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بالإيقاف عن القيد لمدة 3 فترات انتقالات، ولذلك يجب انتهاء فترة العقوبة الأكبر أولا ومن ثم توقيع العقوبة الجديدة في حالة عدم تنفيذ العقوبة الأولى".

وأوضح "إذا لم يسدد كهربا الغرامة المالية بعد مرور 3 فترات قيد وفي 1 سبتمبر 2023 يحق للزمالك التقدم بشكوى جديدة ضده وهذا هو نص قرار فيفا بالشكل الحرفي".

وشدد "فيفا لا يتدخل في أمور تسقيط الغرامات وهذا يكون بالاتفاق بين الطرفين".

وأكد "كهربا ملزم بدفع الغرامة بالكامل لنادي الزمالك والأهلي ليس طرفا في هذه القضية".

وأتم تصريحاته "حاولنا مع الزمالك وعرضنا تقسيط الغرامة ولكن لم نصل إلى أي حل، ودفع مبلغ الغرامة مرة واحدة أمر صعب وغير بسيط".

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