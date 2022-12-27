خبر في الجول - كدمة في القدم تقرب عبد القادر من الغياب عن الأهلي أمام سيراميكا

اقترب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من الغياب عن صفوف فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري.

ويلعب الأهلي غدا الأربعاء ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن عبد القادر تعرض لكدمة خفيفة في الكاحل خلال مران الأهلي اليوم الثلاثاء استعدادا للمباراة.

ويفضل الجهاز الفني عدم المجازفة باللاعب في المباراة لذلك يقترب من الغياب عن المواجهة.

على أن يعود للمشاركة مع الأهلي بعد مباراة سيراميكا وبالتحديد أمام بيراميدز في الدوري يوم الإثنين المقبل.

ولعب أحمد عبد القادر مع الأهلي هذا الموسم 8 مباريات في الدوري المصري سجل خلالها هدفين.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.