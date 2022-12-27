السوبر السعودي – حجازي وطارق حامد في كلاسيكو مرتقب.. والهلال يبحث عن الثأر

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 21:43

كتب : FilGoal

طارق حامد يحتفل مع حجازي بهدف اتحاد جدة

سيكون نادي اتحاد جدة بقيادة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في مواجهة صعبة ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي في حلته الجديدة.

واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق النظام الجديد للبطولة بإقامتها بمشاركة 4 فرق بدلا من مباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل كأس ملك اسلعودية.

وأعلن الاتحاد السعودي عن مواجهة الهلال ضد الفيحاء في نصف النهائي الأول يوم الأربعاء الموافق 25 يناير في تمام الساعة 5:00 مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

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بينما يلعب اتحاد جدة ضد النصر في تمام الساعة 8:00 مساء من اليوم ذاته على استاد الملك فهد الدولي في كلاسيكو مرتقب بين الفريقين.

ويسعى الهلال للثأر من الفيحاء الذي حقق لقب النسخة الماضية من كأس ملك السعودية على حسابه بركلات الترجيح.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 29 يناير على استاد الملك فهد الدولي في تمام الساعة 6:00 مساء.

وكان الاتحاد السعودي قد اعتمد النظام الجديد لكأس السوبر بإقامة 3 مباريات بدلا من مباراة واحدة بهدف رفع مستوى المنافسة وتوسيع قاعدة المشاركة والاستفادة من الناحية التسويقية للبطولة.

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أحمد حجازي طارق حامد السوبر السعودي
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