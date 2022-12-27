ميدو يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الإسماعيلي تحضيرا لـ الزمالك

عقد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد للنادي الإسماعيلي جلسة مع لاعبي فريق تحضيرا لمواجهة الزمالك.

وأعلن نادي الإسماعيلي اليوم الثلاثاء تعيين أحمد حسام "ميدو" مديرا فنيا للفريق الأصفر.

وطالب ميدو لاعبي الإسماعيلي بضرورة تصحيح الوضع الحالي وتحسين نتائج الفريق التي لا تليق بشعبية النادي العريق حسب وصفه.

وحضر يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي الجلسة التي عقدها ميدو تحضيرا لمواجهة الزمالك.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بعد 9 جولات.

ويلعب الإسماعيلي ضد الزمالك يوم الخميس المقبل ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويضم الجهاز الفني للإسماعيلي رفقة ميدو كل من:

مدرب عام: أشرف خضر

مدرب: عمر جمال

مدرب: أحمد الجمل

مدير كرة: أيمن الجمل

مدرب حراس مرمى: محمد عبد المنصف

وذلك كما كشف يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي لـFilGoal.com.

وتولى ميدو من قبل تدريب كل من الزمالك ووادي دجلة والإسماعيلي ومصر للمقاصة في الدوري المصري.

وأيضا نادي الوحدة في الدوري السعودي.

وبدأ الإسماعيلي الموسم الجاري من الدوري مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

قبل أن يرحل ويتولى أيمن الجمل المهمة الفنية بشكل مؤقت خلفا له.