فوتبول لندن: محادثات جديدة بين تيليمانس وأرسنال

يجري نادي أرسنال محادثات جديدة مع يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي من أجل انتقال وشيك الفترة المقبلة.

ويرغب أرسنال في التعاقد مع تيليمانس منذ الصيف الماضي لكن توقفت المحادثات وفشل الانتقال في النهاية.

وينتهي عقد تيليمانس مع ليستر سيتي نهاية الموسم الجاري، ويحق له الاتفاق مع أي ناد بداية من يناير المقبل.

وبحسب فوتبول لندن فإن تيليمانس يجري محادثات جديدة مع أرسنال بشأن الانتقال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانوا مستعدين للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في يناير أو الانتظار حتى الصيف عندما يكون مجانيا.

ومن المتوقع أن يدخل أرسنال منافسه شرسة مع نظيره برشلونة من أجل الحصول على خدمات تيليمانس.

لاعب الوسط البلجيكي انضم إلى ليستر سيتي في صيف 2019 قادما من صفوف موناكو الفرنسي.

وخاض تيليمانس 177 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 28 في جميع مشاركاته مع الثعالب.

تيلمانس بدأ مسيرته مع أندرلخت وعلى المستوى الدولي خاض 58 مباراة بقميص المنتخب البلجيكي وسجل 5 أهداف وصنع 10 آخرين.