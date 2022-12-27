الدرجة الثالثة – إلغاء مباراة دربي دمياط بسبب "أمطار مزعومة"

أُلغيت مباراة نادي دمياط ونظيره الزرقا ضمن مناسفات الجولة الـ13 من دوري الدرجة الثالثة.

وقرر حسني سلطان حكم مباراة دربي مدينة دمياط إلغاء اللقاء بسبب عدم صلاحية جزء من من ملعب نادي الزرقا.

وقال محمد أبو جنبة رئيس نادي دمياط لـ FilGoal.com: "مدينة الزرقا لم تشهد أمطارا منذ يومين، فوجئنا بأن نادي الزرقا قام بإغراق الملعب بالمياه رغم أن الجو طبيعي".

وتابع "ذهبت للحكم لإبلاغه بأن الأرضية صالحه بعدما قرر إلغاء المباراة. بعض الأشخاص من مدينة الزرقا اعترضوا على تصرفي وقاموا بالاعتداء علينا".

واختتم "اتجهت نحو قسم الشرطة وحررت محضر بذلك وسنخاطب اتحاد الكرة لاحتساب نقاط المباراة لنا".

في المقابل أوضح سمير موسى رئيس نادي الزرقا لـFilGoal.com : "الأمطار تسببت في عدم صلاحية جزء من الملعب فقام الحكم بإلغاء المباراة".

وتابع "رئيس نادي دمياط افتعل أزمة وحاول استغلال الموقف وأوضحت له أن أرض الملعب غير صالحة. إذا كان يشكك في صحة حديثي عليه إحضار خبير للتأكد من هطول الأمطار على أرضية الملعب".

ويحتل نادي دمياط المركز الثالث في ترتيب المجموعة التاسعة بالقسم الثالث برصيد 24 نقطة.

فيما يتواجد الزرقا في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، في المجموعة التي يحتل بلقاس صدارتها برصيد 27 نقطة.