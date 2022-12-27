فتح الله: الفوز على الاتحاد مهم لـ بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 19:54

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد السكندري - رمضان صبحي

عبر محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الاتحاد بثلاثية نظيفة في الدوري.

وقال فتح الله عقب المباراة: "الفريق قدم مباراة قوية للغاية واستحق النتيجة الكبيرة، وهذا الانتصار مهم خاصة وأنه بعد هزيمة مفاجئة من الداخلية وكان لابد من رد الفعل القوي وهو ما تحقق بالفوز على فريق كبير يسير بخطى ثابتة هذا الموسم وبأداء وروح عالية مثل الاتحاد السكندري".

وأضاف "أوجه الشكر لجميع اللاعبين على مجهودهم طوال اللقاء".

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وشدد فتح الله "الانتصار مهم خاصة وأنه يأتي قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري، والنتيجة والأداء يمنحان الفريق دفعة قبل تلك المواجهة".

وأشار "توقيت الهدف الأول كان ممتازا للغاية، وكان بمقدور الفريق تسجيل المزيد من الأهداف والفوز بنتيجة أكبر من الأهداف الثلاثة".

وواصل "جميع الأجواء داخل الفريق رائعة والكل متكاتف بشدة واللاعبون لديهم هدف واحد وهو الفوز في جميع المباريات والمواصلة بكل قوة والاستمرار في المنافسة على اللقب حتى النهاية".

وأتم تصريحاته مشيدا بدور عبد الله السعيد قائد الفريق مع الفريق وأن كل اللاعبين يعلمون جيدا أن الموسم الحالي لابد من الفوز فيه ببطولة.

وعن لقاء الأهلي قال فتح الله إنها مواجهة قوية ودائما مواجهات بيراميدز والأهلي تكون قوية وصعبة وتشهد إثارة كبيرة وبيراميدز هدفه الفوز في اللقاء المقبل ومواصلة مشوار المنافسة على اللقب.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي يوم الإثنين المقبل في الجولة 11 من الدوري المصري.

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