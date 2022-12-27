غياب ميسي وظهور مبابي.. سان جيرمان يعلن قائمته لمواجهة ستراسبورج

غاب ليونيل ميسي عن قائمة باريس سان جيرمان المستدعاة لمواجهة ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

ويلتقي سان جيرمان بنظيره ستراسبورج غدا الأربعاء في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من المسابقة.

وعرفت القائمة تواجد كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا وأشرف حكيمي استعدادا لمواجهة الغد.

وجاءت القائمة كالآتي: كيليور نافاس - أشرف حكيمي - سيرجيو راموس - ماركينيوس - ماركو فيراتي - كيليان مبابي - فابيان رويز - خوان بيرنات - نيمار دا سيلفا- دانيلو - سيرخيو ريكو - فيتينيا - باولو سارابيا - نوردي موكيلي - كارلوس سولير - الشدالي بيتشيابو - وارن زائير إيمري - إلياس حسني - إسماعيل الغربي - هوجو إيكيتي - جانلويجي دوناروما.

وأوضح كريستوفر جالتييه موعد عودة ميسي إلى الفريق، إذ قال في المؤتمر الصحفي: "قررت السماح لميسي لاتخاذ وقت من الراحة حتى 1 يناير، ومن المقرر أن يعود اليوم الذي يليه".

وبالتالي سيغيب ميسي عن مباراتين مع باريس سان جيرمان الفترة المقبلة: ستراسبورج ولينز.

فيما قال عن جاهزية نيمار: "لقد قضى وقتا رائعا في البرازيل رفقة فريقه الطبي، ثم عاد إلى باريس الأسبوع الماضي وكان قادرًا على إكمال الحصص التدريبية دون مشاكل".

وتغنى بسلوك بمبابي بعد خسارة النهائي: "شعر كيليان بخيبة أمل كبيرة لكنه رغم ذلك قام بتهنئة ليو بالكثير من الرقي، وهذا جيد من أجل النادي".

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم الثالث في تاريخه بعد هزيمة فرنسا في النهائي.

ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة فيما يأتي ستراسبورج في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.

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