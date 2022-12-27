بيراميدز يستعيد التوازن ويوقف انتصارات الاتحاد بثلاثية في الدوري

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 18:57

كتب : FilGoal

بيراميدز والاتحاد

استعاد نادي بيراميدز التوازن في مسابقة الدوري وحقق الفوز على الاتحاد السكندري.

وفاز بيراميدز على الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

وسجل رمضان صبحي وفخري لاكاي ومحمد صالح (بالخطأ في مرماه) أهداف بيراميدز في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

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وعاد بيراميدز لطريق الانتصارات بعدما تعثر خلال الجولة الماضية وخسر على يد الداخلية بهدفين مقابل هدف.

وأوقف بيراميدز سللسة انتصارات الاتحاد المتتالية في الدوري بعدما فاز خلال المباريات الثلاث الماضية على فاركو وسموحة وسيراميكا كليوباترا على الترتيب.

بيراميدز حقق الفوز السادس له خلال الموسم الحالي، بينما تلقى الاتحاد الهزيمة الرابعة.

بيراميدز رفع رصيده إلى النقطة 20 في المركز الثالث

بينما توقف رصيد نادي الاتحاد عند 18 نقطة في المركز الخامس.

أحداث المباراة

وبدأ الاتحاد المباراة بشكل جيد وسدد مروان عطية الكرة من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

وجاء الرد عن طريق رمضان صبحي الذي سدد من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها محمود علاء قبل وصولها للمرمى.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بيراميدز بداعي وجود لمسة يد على مدافع الاتحاد محمود علاء من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37.

وأهدر رمضان صبحي ركلة الجزاء بعدما سدد الكرة من نقطة الجزاء لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أرسل مصطفى فتحي تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وصلت لرمضان صبحي الذي سدد الكرة وتعامل معها مهدي سليمان بشكل غريب لتمر لداخل الشباك.

وحاول الاتحاد تعديل النتيجة مع بداية الشوط الثاني وارسل هشام صلاح تمريرة عرضية من جهة اليمين مرت من أمام أكثر من لاعب أمام المرمى لتضيع فرصة خطيرة.

وأرسل رمضان صبحي تمريرة بينية من منتصف الملعب استقبلها فخري لاكاي الذي توغل بالكرة لداخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

وأهدر إبراهيم عادل فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة متقنة من عبد الله السعيد وضعته في إنفراد تام بالمهدي سليمان لكنه سدد بجوار المرمى.

وفشل محمد صالح مدافع الاتحاد في إنقاذ عرضية عبد الله السعيد من ركلة ركنية في الدقيقة 86 وأسكن الكرة في الشباك بالخطا في مرماه.

وحاول بيراميدز تسجل الهدف الرابع عن طريق محمد صادق وإبراهيم عادل لكن نتيجة المباراة توقف عند الفوز بثلاثية.

بيراميدز الاتحاد السكندري الدوري المصري
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