السادس من فريقه.. فخري لاكاي رجل مباراة بيراميدز والاتحاد

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 18:57

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد السكندري - هدف فخري لاكاي

فاز فخري لاكاي لاعب بيراميدز بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وسجل فخري لاكاي الهدف الثاني لنادي بيراميدز خلال فوز فريقه على الاتحاد بثلاثية.

وتعد هذه هي المرة السابعة التي يفوز بها أحد لاعبي بيراميدز بالجائزة، وبات لاكاي اللاعب السادس بعد كل من: مصطفى فتحي (مرتين) وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وبلاتي توريه ووليد الكرتي.

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وفاز بيراميدز على الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

وسجل رمضان صبحي وفخري لاكاي ومحمد صالح (بالخطأ في مرماه) أهداف بيراميدز في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

بيراميدز رفع رصيده إلى النقطة 20 في المركز الثالث

بينما توقف رصيد نادي الاتحاد عند 18 نقطة في المركز الخامس.

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ماذا قدم لاكاي في مواجهة الاتحاد السكندري؟

دقائق اللعب: 76

أهداف: 1

صناعة أهداف: 0

التسديد على المرمى: 2

لمس الكرة: 39

دقة التمريرات: 88%

بيراميدز الاتحاد السكندري الدوري المصري
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