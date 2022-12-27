السادس من فريقه.. فخري لاكاي رجل مباراة بيراميدز والاتحاد

فاز فخري لاكاي لاعب بيراميدز بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وسجل فخري لاكاي الهدف الثاني لنادي بيراميدز خلال فوز فريقه على الاتحاد بثلاثية.

وتعد هذه هي المرة السابعة التي يفوز بها أحد لاعبي بيراميدز بالجائزة، وبات لاكاي اللاعب السادس بعد كل من: مصطفى فتحي (مرتين) وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وبلاتي توريه ووليد الكرتي.