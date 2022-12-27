عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمشرف على إدارة المسابقات تفاصيل الخطاب الذي وصل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن موعد انتهاء إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "خطاب فيفا جاء ردا على استفسار من محامي كهربا حول مشاركة اللاعب عقب انتهاء فترة الإيقاف في 11 يناير المقبل".

وأضاف "فيفا أكد أن فترة الإيقاف تنتهي في 11 يناير ولم يحدد إذا كان من حق اللاعب المشاركة من عدمها بعد انتهاء الإيقاف".

وأتم تصريحاته "فيفا ذكر في الخطاب أن من حق الطرف المحكوم لصالحه في القضية وهو نادي الزمالك أن يقدم طلب أمام لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي ما يفيد إذا ما كان اللاعب سدد الغرامة أو أن هناك اتفاق تم حول ذلك الملف أو لا، مع أحقية الزمالك في المطالبة بحقوقه".

وأيدت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" العقوبة الموقعة على كهربا بغرامة قدرها 2 مليون دولار مع 5% فوائد.

وتم تأييد ميدان الاستئناف بتاريخ 14 أكتوبر 2020 من قبل نادي الزمالك الرياضي ضد القرار الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2020 عن غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبالتالي تم توقيع غرامة 2 مليون دولار على كهربا كتعويض لخرق التعاقد دون أسباب بالإضافة إلى 5% فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

ويتحمل نادي الزمالك الرياضي 50% من تكاليف التحكيم و50% من كهربا في كل إجراء.

ورفع نادي الزمالك قضية على كهربا بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد والانتقال لديبورتيفو ألافيش البرتغالي ثم النادي الأهلي.