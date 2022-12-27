أياكس يفسخ تعاقد دالي بليند

أعلن نادي أياكس الهولندي فسخ تعاقد دالي بليند بنهاية العام الجاري 2022.

دالي بليند النادي : أياكس أياكس

وكان تعاقد بليند ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يوضح النادي الأسباب.

وقال إدوين فان دير سار المدير الرياضي للنادي عبر الموقع الرسمي: "توصلنا لاتفاق لفسخ التعاقد في الأيام الماضية".

وأضاف "آمل أن يجد نادي آخر ينهي خلاله مسيرته الناجحة، قررنا سويا أن يخوض مباراة لتوديع الجماهير في أياكس أرينا".

Ajacied. Voor altijd. Bedankt voor alles, Daley! ❌❌❌ — AFC Ajax (@AFCAjax) December 27, 2022

بيلند تدرج في صفوف أياكس من 1998 حتى وصل للفريق الأول في 2009 وخرج إعارة لفريق خرونيجين وعاد مجددا.

في 2014 انضم لصفوف مانشستر يونايتد وبعد 4 أعوام عاد لأياكس مجددا.

بقميص أياكس خاض 333 مباراة سجل 13 وصنع 21 في جميع المسابقات وحصد 11 لقبا مختلفا.

وفي 2019 تعرض بليند للإصابة بمشاكل في القلب سابقا، وشخصت إصابته بالتهاب.

ونجح بليند في العودة إلى الملاعب مجددا في فبراير 2020 وبدأ اللعب وهو يضع جهاز تنظيم ضربات القلب.