أنييلي: قرار ترك رئاسة يوفنتوس لم يكن سهلا.. وتراجعت لتجنب الخيارات المعقدة

اعترف أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس السابق أن قرار الاستقالة من منصب رئاسة النادي لم يكن سهلا على الإطلاق.

وأعلن مجلس إدارة نادي يوفنتوس استقالته من منصبه بكامل أعضائه بشكل رسمي في 28 نوفمبر الماضي.

وقال أنييلي باقتضاب عقب اجتماع المساهمين اليوم: "أتمنى كل التوفيق للرئيس القادم فيريرو والرئيس التنفيذي الجديد سكانافينو. وسأجري المزيد من التقييمات في اجتماع مجلس الإدارة في 18 يناير".

وأضاف "لم يكن ترك الرئاسة قراراً سهلاً بالنسبة لي. بالإضافة إلى حبي ليوفنتوس، لقد عملت بجد لتحقيق نتائج داخل وخارج الملعب".

وتابع: "لقد اتخذت هذا القرار في هدوء تام، وما زلت مقتنعًا تمامًا بالعمل الذي قمت به على مدار السنوات الماضية، ولكنني شعرت أنه من المناسب التراجع الآن من أجل تجنب بعض الخيارات المعقدة".

وأتم "لقد كان شرفًا لي أن أكون رئيسًا ليوفنتوس، الذي يأتي قبل كل شيء وفوق الجميع".

وأعلنت الشركة القابضة المسيطرة على يوفنتوس جانلوكا فيريرو لخلافة أندريا بيلي في منصب رئاسة النادي.

فيريرو مستشار ومراجع مالي لديه خبرة قوية وكفاءة فنية بالإضافة إلى شغف حقيقي بالبيانكونيري بحسب ما نشره البيان حينها.

كما تم الإعلان عن تولي ماوريتسيو سكانافينو منصب مدير عام النادي.

ويتولى أنييلي رئاسة يوفنتوس منذ عام 2010 وأسهم في عودة الفريق لمنصات التتويج بعد أن حصل على الدوري الإيطالي 9 مرات متتالية.

ويحتل يوفنتوس حاليا قبل التوقف بسبب كأس العالم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن نابولي صاحب الصدارة.