رومانو: مدافع موناكو يوافق على الانتقال لتشيلسي

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 17:11

كتب : FilGoal

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أوضح فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في أخبار الانتقالات أن بينوا بادياشيلي مدافع موناكو وافق على عقده الشخصي مع تشيلسي، وتبقى الاتفاق النهائي مع ناديه.

وكان تشيلسي قد قدم عرضه الأول لموناكو من أجل ضم بادياشيلي يوم الاثنين حسب رومانو.

وقال رومانو عبر حسابه على تويتر: "المفاوضات بين تشيلسي وموناكو وصلت لمراحلها النهائية، ومن المتوقع أن تنتهي قريبا".

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وأضاف "هناك اتفاق من حيث المبدأ على الشروط الشخصية مع اللاعب، فهو الآن حريص على الانتقال للزرق".

وكانت شبكة ذا أثليتك قد أشارت قبل أيام إلى أن بادياشيلي هو أبرز المرشحين للانضمام للزرق، في ظل البحث عن قلب دفاع يلعب بالقدم اليسرى.

ولم يتوصل تشيلسي لاتفاق حتى الآن مع موناكو ولكن حسب التقارير فإن موناكو سيوافق على بيع الـ21 عاما حال وصول عرض بقيمة 35 مليون يورو.

وتم تصعيد بادياشيلي للفريق الأول في موناكو عام 2018 ليشارك مع الفريق في 135 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وحاول تشيلسي في وقت سابق التعاقد مع الكرواتي يوشكو جفارديول وما زال ضمن اهتمامات النادي ولكن مطالب ناديه لايبزيج الكبيرة تحول دون إتمام الصفقة.

ويبحث تشيلسي عن خيارات أخرى من ضمنها إيفان نديكا والذي ينتهي تعاقده مع آينتراخت فرانكفورت الألماني بنهاية الموسم الحالي ومدافع باير ليفركوزن بييرو هينكابي.

ويحاول البلوز ضم المزيد من المواهب مع صغر سن كل اللاعبين الذين يهتم بهم النادي ويأتي ذلك بعد ضم كارني تشوكويميكا ابن الـ18 عاما وويسلي فوفانا بعمر 21 عاما وسيزاري كاسادي 19 عاما ومن المنتظر أن يتم إعلان التعاقد مع داترو فوفانا ابن الـ19 عاما من مولده النيجيري.

موناكو تشيلسي بينوا بادياشيلي
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