تشكيل الاتحاد - تغييران أمام بيراميدز.. وعودة مروان عطية في الوسط

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 16:22

كتب : FilGoal

أحمد عيد - الاتحاد - سيراميكا - الصور من حساب الاتحاد

أجرى زوران مانولوفيتش المدير الفني لـ الاتحاد السكندري تغييرين على تشكيل الفريق أمام بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي.

وعاد مروان عطية للتشكيل الأساسي عوضا عن محمود عبد العزيز بعد نهاية إيقافه، ويبدأ خالد الغندور في خط الوسط بدلا من كريم الديب.

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وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح - محمد صالح – محمود علاء – صبري رحيل

الوسط: خالد الغندور – مورو ساليفو – مروان عطية

الهجوم: إبراهيم حسن – أجوستينو مابولولو - أحمد عيد

وعلى دكة البدلاء يتواجد: عمرو خليل - عبد الله نصيب – فوزي الحناوي – محمود عبد العزيز – السيد سالم – أحمد عادل – كريم الديب - سعيدو سيمبوري – أحمد سيد غريب – كيفين كيزيتو.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

فيما بيراميدز المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

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