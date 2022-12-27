تشكيل بيراميدز - عودة رمضان أمام الاتحاد.. ولاكاي يقود الهجوم
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 16:11
كتب : FilGoal
عاد رمضان صبحي للتشكيل الأساسي لـ بيراميدز في مواجهة الاتحاد في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري المصري.
ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي.
وجاء تشكيل بيراميدز:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - عبد الله مجدي
الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى
أمامهما: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد
الهجوم: فاخري لاكاي
ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمد الشيبي - محمد صادق - هشام محمد - محمود عبد العاطي - كريم حافظ - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - إبراهيم عادل
ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 17 نقطة.
فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 18 نقطة.
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