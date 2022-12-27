تشكيل بيراميدز - عودة رمضان أمام الاتحاد.. ولاكاي يقود الهجوم

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 16:11

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز

عاد رمضان صبحي للتشكيل الأساسي لـ بيراميدز في مواجهة الاتحاد في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز:

أخبار متعلقة:
قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي أمام الاتحاد المشرف على الكرة في الداخلية: نستحق الفوز على بيراميدز.. ونثق في رضا شحاتة مانولوفيتش: مواجهة بيراميدز ستكون الأصعب.. وهذا ما وعدت به إدارة الاتحاد 5 دقائق تكفي.. الداخلية يحقق فوزه الـ 50 في الدوري على حساب بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - عبد الله مجدي

الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى

أمامهما: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد

الهجوم: فاخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمد الشيبي - محمد صادق - هشام محمد - محمود عبد العاطي - كريم حافظ - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - إبراهيم عادل

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

رمضان صبحي تشكيل بيراميدز الدوري المصري الاتحاد
نرشح لكم
عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك المتحدة للرياضة المسوق الحصري لنادي الزمالك الولاية الثانية.. ميدو مديرا فنيا لـ الإسماعيلي مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0) (3) بيراميدز.. جووول الثالث تشكيل الاتحاد - تغييران أمام بيراميدز.. وعودة مروان عطية في الوسط خبر في الجول - اجتماع بين الخطيب وكولر ولجنة التخطيط للكرة الكومي يعلن عبر في الجول: ميدو مديرا فنيا لـ الإسماعيلي.. ويبدأ مهمته أمام الزمالك مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كهربا لن يشارك في كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 10 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل تشيلسي – عودة جيمس.. وهافرتز يقود الهجوم أمام بورنموث 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أياكس يفسخ تعاقد دالي بليند 30 دقيقة | ميركاتو
الأعلي في تاريخ إيطاليا.. يوفنتوس يعلن خسائره المالية ساعة | الكرة الأوروبية
أنييلي: قرار ترك رئاسة يوفنتوس لم يكن سهلا.. وتراجعت لتجنب الخيارات المعقدة ساعة | الكرة الأوروبية
المتحدة للرياضة المسوق الحصري لنادي الزمالك ساعة | الكرة المصرية
الولاية الثانية.. ميدو مديرا فنيا لـ الإسماعيلي ساعة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: جاكبو يسافر إلى إنجلترا ويخضع للكشف الطبي في ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 3 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة 4 ملف - تطورات أحداث سوبر السلة.. نادي الاتحاد: حالتان في العناية المركزة