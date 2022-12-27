خبر في الجول - اجتماع بين الخطيب وكولر ولجنة التخطيط للكرة

يجتمع الآن محمود الخطيب رئيس الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني في حضور لجنة التخطيط للكرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاجتماع لمناقشة أمور فنية تخص الفريق والمرحلة المقبلة.

ويواصل الأهلي مشواره في الدوري المصري إذ يستعد لملاقاة سيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 9 مباريات.

كما تحدد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2022 وسيواجه أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الأولى.

وتأهل الأهلي للبطولة بفضل استضافة المغرب للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، ومشاركة الوداد المغربي كونه بطلا.

وفي سياق آخر، كشف مصدر من اتحاد الكرة أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لن يشارك في كأس العالم للأندية 2022 حتى بعد نهاية مدة العقوبة المقررة عليه.

قال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "وصل خطاب لاتحاد الكرة يفيد بعدم مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية لحين دفع الغرامة كاملة".

وأضاف "عقوبة اللاعب تنتهي يوم 7 يناير 2023، لكنه لن يشارك في المباريات إلا بعد دفع الغرامة كاملة للزمالك".