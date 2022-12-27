تشكيل مصر للشباب - الثنائي المحترف يقود الهجوم أمام غانا للمحليين

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 14:51

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب أمام الكويت

يقود الثنائي المحترف مصطفى أشرف وصلاح باشا هجوم منتخب مصر للشباب في لقاء ودي أمام منتخب غانا للمحليين.

ويلعب مصطفى أشرف في نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، فيما يلعب صلاح باشا لأودينيزي الإيطالي.

يخوض منتخب مصر للشباب مواجهة ودية اليوم الثلاثاء مع منتخب غانا الأول للمحليين، وتقام على استاد القاهرة الدولي في الثالثة إلا ربع عصرا.

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ويواجه منتخب الشباب منتخب غانا للمحليين، خلال معسكره المقام حاليا بعد اعتذار منتخب زامبيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: أحمد رضا – عبد الرحمن جودة – عبد الرحمن رشدان – خالد عوض

الوسط: محمد فارس – ماجد هاني – محمد هاني

الهجوم: أحمد نادر حواش – مصطفى أشرف – صلاح باشا

وعلى دكة البدلاء: أحمد نادر السيد – محمد كمال – طارق علاء – يوسف شعبان – كريم محمد – إياد العسقلاني – يوسف العزب – علي زكي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – ميدو نبيل – كريم رجب – أحمد بيومي – نور علاء – إسلام عبد الله – محمود مرسي

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎التشكيل لمبار منتخب غانا للمحليين 5 مصطفي مخلوف احمد رضا 13 عبد الرحمن جودة عبد الرحمن رشدان خالد عوض محمد فارس ماجد هاني محمد حمدي احمد نادر حواش مصطفي اشرف صلاح باشا البدلاء أحمد نادر السيد محمد كمال طارق علاء يوسف شعبان كريم محمد إياد العسقلاني يوسف العزب علي ذكي أحمد عبد الرحيم إيشو ميدو نبيل كريم رجب أحمد بيومي نور علاء إسلام عبد الله محمود مرسي‎'‎‎

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

مصر للشباب منتخب مصر للشباب محمود جابر
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