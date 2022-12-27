اتحاد الكرة لـ في الجول: كهربا لن يشارك في كأس العالم للأندية 2022

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 13:17

كتب : بسام أبو بكر

كهربا

كشف مصدر من اتحاد الكرة أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لن يشارك في كأس العالم للأندية 2022 حتى بعد نهاية مدة العقوبة المقررة عليه.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية 2022 والتي تبدأ في 11 فبراير 2023 بمواجهة أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "وصل خطاب لاتحاد الكرة يفيد بعدم مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية لحين دفع الغرامة كاملة".

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وأضاف "عقوبة اللاعب تنتهي يوم 7 يناير 2023، لكنه لن يشارك في المباريات إلا بعد دفع الغرامة كاملة للزمالك".

وأيدت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" العقوبة الموقعة على كهربا بغرامة قدرها 2 مليون دولار مع 5% فوائد.

وتم تأييد ميدان الاستئناف بتاريخ 14 أكتوبر 2020 من قبل نادي الزمالك الرياضي ضد القرار الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2020 عن غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبالتالي تم توقيع غرامة 2 مليون دولار على كهربا كتعويض لخرق التعاقد دون أسباب بالإضافة إلى 5% فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

ويتحمل نادي الزمالك الرياضي 50% من تكاليف التحكيم و50% من كهربا في كل إجراء.

ورفع نادي الزمالك قضية على كهربا بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد والانتقال لديبورتيفو ألافيش البرتغالي ثم النادي الأهلي.

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