المحلة لـ في الجول: فوافي يرحل بعد مباراة سموحة.. وتقدمنا بشكوى ضد ماليك توريه

كشف مصدر من نادي غزل المحلة اقتراب باولن فوافي من الرحيل لأسباب عائلية، كما أوضح تقدم النادي بشكوة ضد ماليك توريه.

ويستعد غزل المحلة للقاء سموحة في الجولة العاشرة من الدوري المصري يوم الجمعة المقبل.

وقال مصدر من غزل المحلة لـ FilGoal.com: "طلب باولن فوافي الرحيل رسميا عن غزل المحلة نظرا لمرض نجلته المتواجدة بفرنسا، الأمر الذي وافقت عليه إدارة النادي".

وأضاف "سيتم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، عقب لقاء سموحة المقرر إقامته الجمعة المقبل".

الملغاشي البالغ 31 عاما ينتهي تعاقده مع زعيم الفلاحين بنهاية الموسم الجاري.

وشارك فوافي الموسم الجاري في 9 مباريات سجل هدفا وصنع آخر.

وتعد تلك التجربة الثانية له في مصر بعد مصر للمقاصة الذي شارك معه في 144 مباراة من قبل سجل خلالها 18 هدفا وصنع 24.

وتابع "غزل المحلة يواجه أيضا مشكلة وهي شكوى اللاعب ماليك توريه الذي غادر صفوف الفريق منذ أكثر من شهر لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة وتقدم غزل المحلة أيضا بشكوى ضد اللاعب".

الجناح الغيني انضم للمحلة الموسم الماضي وشارك في 14 مباراة دون أن يسجل أو يصنع وغاب عن اللقاءات الموسم الجاري.

وأتم "اقترب آدم سلامبا المهاجم التنزاني من الدخول في قائمة الفريق استعدادا لسموحة بعد غيابه بسبب الإصابة خلال مباريات الدوري".

ويحتل غزل المحلة المركز السادس في جدول الدوري المصري برصيد 17 نقطة بفارق 6 نقاط عن الصدارة بعد مرور 9 مباريات.