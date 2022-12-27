منتخب مصر للشباب يواجه غانا للمحليين وديا.. وزيارة من وزير الشباب ورئيس الاتحاد

وزار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، مقر إقامة منتخب مصر للشباب وكان في استقباله جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعقد الثنائى جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين للتأكيد على دعم وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة للمنتخب لتوفير كافة سبل النجاح للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وطالب الوزير اللاعبين بالتركيز التام خلال الفترة الراهنة في تدريباتهم، مشيرا إلى التنسيق مع اتحاد الكرة لتوفير كافة الاحتياجات التدريبية المطلوبة لهم.

وشدد وزير الرياضة على دعم الجميع لمنتخب الشباب لتحقيق الأهداف والنتائج المأمولة، مطالبا اللاعبين ببذل أفضل ما لديهم لرفع كأس البطولة التي تقام على أرض مصر خاصة وأنه لا يوجد ما يمنع الفوز بها على الإطلاق.

ومن جانبه، أكد جمال علام في كلمته على دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة الكامل لمنتخب الشباب وتلبية جميع احتياجاته لإسعاد الجماهير المصرية والتتويج باللقب الإفريقي والتأهل لكأس العالم.

وحث علام اللاعبين على بذل قصارى جهدهم لاغتنام الفرصة وإقامة البطولة في مصر، من أجل الفوز باللقب وتحقيق حلم اللعب في بطولة كأس العالم.

في السياق ذاته، وجه محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة وجميع أعضاء المجلس على لقائهم باللاعبين، معربا عن سعادته بهذا الاهتمام الكبير بالمنتخب وتعاون اللاعبين والتزامهم وترابطهم، سعيا نحو الفوز ببطولة أمم إفريقيا.