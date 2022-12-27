منتخب مصر للشباب يواجه غانا للمحليين وديا.. وزيارة من وزير الشباب ورئيس الاتحاد

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 12:26

كتب : بسام أبوبكر

أشرف صبحي - جمال علام - منتخب مصر للشباب

يخوض منتخب مصر للشباب مواجهة ودية اليوم الثلاثاء مع منتخب غانا الأول للمحليين.

يأتي ذلك في إطار استعدادات منتخب مصر للشباب لكأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها مصر في فبراير المقبل.

وتقام المباراة الودية على استاد القاهرة الدولي في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الثلاثاء.

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ويواجه منتخب الشباب منتخب غانا للمحليين، خلال معسكره المقام حاليا بعد اعتذار منتخب زامبيا.

ويتمسك محمود جابر المدير الفني للمنتخب بخوض مباريات ودية أفريقية قوية لتوفير الاحتكاك اللازم للاعبين قبل خوض منافسات بطولة أمم إفريقيا في مصر خلال فبراير ومارس المقبلين.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وزار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، مقر إقامة منتخب مصر للشباب وكان في استقباله جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعقد الثنائى جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين للتأكيد على دعم وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة للمنتخب لتوفير كافة سبل النجاح للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وطالب الوزير اللاعبين بالتركيز التام خلال الفترة الراهنة في تدريباتهم، مشيرا إلى التنسيق مع اتحاد الكرة لتوفير كافة الاحتياجات التدريبية المطلوبة لهم.

وشدد وزير الرياضة على دعم الجميع لمنتخب الشباب لتحقيق الأهداف والنتائج المأمولة، مطالبا اللاعبين ببذل أفضل ما لديهم لرفع كأس البطولة التي تقام على أرض مصر خاصة وأنه لا يوجد ما يمنع الفوز بها على الإطلاق.

ومن جانبه، أكد جمال علام في كلمته على دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة الكامل لمنتخب الشباب وتلبية جميع احتياجاته لإسعاد الجماهير المصرية والتتويج باللقب الإفريقي والتأهل لكأس العالم.

وحث علام اللاعبين على بذل قصارى جهدهم لاغتنام الفرصة وإقامة البطولة في مصر، من أجل الفوز باللقب وتحقيق حلم اللعب في بطولة كأس العالم.

في السياق ذاته، وجه محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة وجميع أعضاء المجلس على لقائهم باللاعبين، معربا عن سعادته بهذا الاهتمام الكبير بالمنتخب وتعاون اللاعبين والتزامهم وترابطهم، سعيا نحو الفوز ببطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر للشباب محمود جابر
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