رئيس الاتحاد الأرجنتيني: سكالوني مستمر معنا

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 12:04

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - المدير الفني لـ الأرجنتين

شدد كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني على استمرار ليونيل سكالوني على رأس المنتخب الوطني لفترة أطول عقب التتويج بلقب كأس العالم 2022.

وتوّج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وقال تابيا خلال مؤتمر صحفي عُرض في مقر الحكومة في مقاطعة سان خوان: "سكالوني هو مدرب المنتخب الأرجنتيني. كلانا رجال ملتزمون بكلامنا، تصافحنا، قلنا نعم لبعضنا البعض".

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وأضاف "سافر لأن أحد أولاده لم يكن لديه جواز سفر وعاد إلى هنا إلى الأرجنتين، وبمجرد وصوله، سننهي الأمر".

وأكمل "نحن سعداء جدا بالمشروع لأن لدينا أفضل طاقم تدريب في العالم، وأظهروا ذلك".

وأشار "سيزار لويس ميونتي هو من أصر على أن يكون تعاقد سكالوني حتى نهاية كأس العالم وسارت الأمور بشكل جيد".

ميونتي هو المدرب الذي قاد الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 1978 لأول مرة في تاريخ التانجو.

وأتم "99% من الناس رأت إننا على خطأ أو مجانين، لكن هذا الفريق جلب السعادة لهم بالألقاب التي حققها".

المدرب البالغ 44 عاما قاد التانجو في 57 مباراة فاز في 40 وتعادل في 12 وخسر 5.

وتوج مع التانجو بألقاب كوبا أمريكا وفيناليسيما وكأس العالم خلال عامين.

تولى المهمة بشكل مؤقت في أغسطس 2018 ومن ثم أصبح مديرا فنيا بشكل نهائي بعد عام وحتى نهاية كأس العالم 2022.

الأرجنتين كأس العالم ليونيل سكالوني كلاوديو تابيا
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