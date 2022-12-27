مدرب أوكلاند سيتي: نتابع الأهلي جيدا.. أرشح هذا الفريق لحصد لقب كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 11:33

كتب : FilGoal

ألبرت ريرا - أوكلاند سيتي

يعرف الإسباني ألبرت ريرا المدير الفني لـ أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، منافسه الأهلي جيدا قبل لقاء الفريقين في كأس العالم للأندية 2022.

وتأكد الأهلي أنه سيخوض المباراة الأولى في كأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا.

وقال ريرا عبر قناة الحياة: "أول مرة لعب فيها أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية كانت ضد الأهلي وخسرنا وأظهر الفريق جودته حينها".

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وأضاف "أعرف أن الأهلي الأفضل في مصر وإفريقيا والأنجح على مستوى البطولات، وستكون مباراة قوية ولدينا فريق جيد جدا وكل شيء سيكون ممكن وسنكون مستعدين بشكل جيد للمباراة".

وتابع "الطاقم الفني يتابع عددا من مباريات الأهلي ونعرف عددا من اللاعبين وأسلوب الفريق الفني، ونعرف أيضا مارسيل كولر وهو واحد من أعظم المدربين في أوروبا ومشهور جدا وأتذكر فترة تدريبه للنمسا".

وأكمل "أعلم أن الأهلي في صدارة الدوري بعد مرور 9 جولات وتعادل سلبيا ولديه لاعبين محليين مثل محمد الشناوي ومحمد شريف ومحترفين مثل برونو سافيو وبيرسي تاو الذي يعاني من إصابة، ولا زال لدينا وقتا للاستعداد للمباراة".

وواصل "أعرف الأهلي وهذا جزء من عملي، وهذه الطريقة التي أتبعها، ربما أعرف لكن الأمر بيد اللاعبين في أرض الملعب، وستكون مباراة مشوقة جدا".

وتحدث عن فريقه قائلا: "أنهينا الدوري في الرابع من ديسمبر الماضي، وحققنا الـ 4 بطولات التي شاركنا بها الموسم الماضي، وسيعود لاعبو الفريق بعد إجازة طويلة ستصل لمدة شهر لأننا في فترة راحة بين موسمين، وسنعود في يناير المقبل بخوض مباريات ودية بشكل تدريجي للاستعداد لمواجهة الأهلي".

وتابع "سنحاول الحصول على توقيع لاعبين جدد ليس لكأس العالم للأندية وبالفعل وقعنا مع لاعبين، ولا نفكر في كأس العالم للأندية فقط بل من أجل أن يصبح الفريق أفضل".

وأتم عن المرشح لحصد اللقب قائلا: "أرشح ريال مدريد للتتويج بلقب كأس العالم للأندية بحسب تاريخ المسابقة، لكن جدولهم مزدحم جدا، والتاريخ يقول إن كرة القدم مليئة بالمفاجآت وأنظر لما حدث في كأس العالم للأندية مع اليابان على سبيل المثال، وكيف وصل فريق ياباني ضد ريال مدريد لأشواط إضافية من قبل".

علم FilGoal.com أن الأهلي حدد موعد السفر بشكل ثابت قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بـ 5 أيام.

وينتظر الأهلي إعلان جدول المباريات بشكل رسمي، وما سيترتب عليه من تعديلات في جدول مباريات الدوري المصري.

ويستمر التنسيق بين الأهلي والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حول إجراءات المشاركة في البطولة.

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