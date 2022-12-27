مرتضي يعلن توقيع الزمالك عقد رعاية مع المتحدة الرياضية لمدة 4 سنوات

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 10:46

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك توقيع عقود رعاية مع شركة المتحدة الرياضية لمدة 4 سنوات مقبلة.

وقال مرتضى عبر قناة النادي: "وقعنا على عقد رعاية لمدة 4 سنوات مع شركة المتحدة الرياضية، وسيكون هناك 5-6 رعاة، الراعي الواحد منهم يساوي كل مبلغ رعاية العام الماضي".

وأضاف "هناك مفاوضات بين النادي والشركة، العقد الرعاة يليقون بالنادي".

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وأكمل "سيتم نقل ملكية القناة من الشركة المتحدة إلى نادي الزمالك بشكل خالص".

وتابع "سعيد بالاتفاق مع شركة وطنية، وفضلنا العرض على عدة عروض عربية".

وكشف "حصلنا على قيمة عقود رعاية البث الفضائي وحصدنا مكافأتي الدوري والكأس ويتبقى شيك بقيمة 9 ملايين سنحصل عليها يوم الخميس المقبل".

من جانبه قال سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة الشركة: "وصلنا لتعاقد يليق بنادي الزمالك بعد مفاوضات طويلة، والتفاوض كان لمصلحة النادي".

وتعاقد الزمالك مع بريزنتيشن لرعاية النادي خلال الفترة من 2018 وحتى 2022 دون الكشف عن تفاصيل مالية.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي في الجولة العاشرة من الدوري المصرى يوم الخميس المقبل.

وحصد الزمالك لقبي الدوري والكأس لموسم 2020-2021، والدوري المصري الموسم الماضي ولا زال ينافس على لقب النسخة الماضية من كأس مصر.

وينافس الأبيض في دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 إذ يتواجد في مجموعة تضم الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

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