خبر في الجول - كرة سلة: موعد عودة مهاب ياسر إلى الزمالك

علم FilGoal.com أن مهاب ياسر لاعب كرة السلة بنادي الزمالك قد اقترب من العودة إلى القاهرة، ومن ثم العودة للمشاركة مع الفريق.

وسيعود ياسر من قطر خلال 3 أيام، بعد أن أنهى مرحلة من برنامجه التأهيلي.

ويواصل ياسر التأهيل البدني حين يعود إلى مصر، حيث سيخوض المرحلة الأخيرة لتجهيزه للمشاركة.

ووفقا للرؤية الفنية، الأقرب أن ياسر سيعود خلال قرابة شهر للعب من جديد.

وتواجد ياسر في استقبال محمود حمدي "الونش" مدافع فريق كرة القدم بنادي الزمالك، الذي وصل إلى قطر لمواصلة عملية التأهيل.

وأجرى اللاعب العملية الجراحية بنجاح في 23 يونيو الماضي.