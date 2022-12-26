رئيس النصر عن رونالدو: أغلب ما يكتب غير صحيح

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 23:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

رفض مسلي آل معمر رئيس النصر السعودي الإجابة عن سؤال بشأن التعاقد مع كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال.

وقال آل معمر لصحيفة الرياضية السعودية: "هل يوجد سؤال غيره"؟

ثم أكمل "لا يوجد شيء. أغلبية الكلام الذي يكتب في الإعلام غير صحيح".

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وتعادل النصر مع الهلال بهدفين لكل فريق في دربي الرياض ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ومر رونالدو بوقت صعب مع ناديه مانشستر يونايتد في بداية الموسم الحالي، وتفاقم الوضع بظهور مقابلته الشهيرة التي هاجم من خلالها الإدارة والمدرب إريك تين هاج.

لاحقا تم الإعلان عن فسخ تعاقد رونالدو مع يونايتد باتفاق الطرفين.

وتناقلت تقارير صحفية اقتراب صاروخ ماديرا من الانضمام إلى صفوف النصر السعودي، كما تحدثت صحيفة ماركا الإسبانية عن جعله سفيرا للملف المشترك بين مصر والسعودية واليونان لتنظيم كأس العالم 2030.

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