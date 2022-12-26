مدرب النصر: رونالدو؟ حاولت التعاقد مع ميسي وفشلت

علق رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر السعودي بطريقة ساخرة على أنباء تعاقد ناديه مع كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الهلال: "كنت في الدوحة (خلال كأس العالم)، وحاولت التعاقد مع ليونيل ميسي ولكني لم أستطع".

وتابع "أنا هنا للحديث عن الدربي. سوق الانتقالات سيبدأ في يناير ولن أعلق على أي شيء حتى يبدأ".

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وتعادل النصر مع الهلال بهدفين لكل فريق في دربي الرياض ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وعرف الصراع بين ميسي قائد الأرجنتين ونجم باريس سان جيرمان الحالي، وبين رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ونجم مانشستر يونايتد السابق، لفترة طويلة من الزمن.

وتوج ميسي مؤخرا مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، بالفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

على الجانب الآخر، غادر منتخب البرتغال ربع نهائي كأس العالم بالخسارة أمام المغرب 1-0.

في الوقت ذاته مر رونالدو بوقت صعب مع ناديه مانشستر يونايتد في بداية الموسم الحالي، وتفاقم الوضع بظهور مقابلته الشهيرة التي هاجم من خلالها الإدارة والمدرب إريك تين هاج.

لاحقا تم الإعلان عن فسخ تعاقد رونالدو مع يونايتد باتفاق الطرفين.

وتناقلت تقارير صحفية اقتراب صاروخ ماديرا من الانضمام إلى صفوف النصر السعودي، كما تحدثت صحيفة ماركا الإسبانية عن جعله سفيرا للملف المشترك بين مصر والسعودية واليونان لتنظيم كأس العالم 2030.