خبر في الجول - موعد عودة يوسفاني إلى طائرة الزمالك.. والبحث عن محترف لتعويض الإسباني

علم FilGoal.com أن يوسفاني هيرنانديز لاعب فريق كرة الطائرة في نادي الزمالك سيعود مع بداية العام المقبل 2023.

وسيبدأ يوسفاني مشاركته مع الزمالك في شهر فبراير، مع انطلاق بطولة دوري السوبر المستحدثة.

وكان يوسفاني قد خرج معارا حتى يناير إلى الدوري الصيني.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الزمالك يكثف جهوده لدعم صفوف فريق الطائرة بلاعب آخر.

ويأتي ذلك تعويضا لرحيل الإسباني أندريس فيلينا الذي فسخ عقده مع الزمالك.

ويسعى الزمالك لإنهاء العملية سريعا استعدادا لدوري السوبر والأدوار النهائية للدوري العام.