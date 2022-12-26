مباراة تليق بالملك المصري.. ماذا قدم محمد صلاح أمام أستون فيلا

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 22:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام أستون فيلا

تألق محمد صلاح بشكل لافت أمام أستون فيلا، حيث سجل وصنع ليقود فريقه للفوز 3-1 في مباراة الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، وصنع الثاني لفيرجيل فان دايك في الدقيقة 37.

الهدف الذي أحرزه صلاح بعد تمريرة من أندرو روبرتسون في الدقيقة الخامسة، هو سادس هدف يسجله المصري في شباك أستون فيلا خلال آخر 6 مباريات.

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وهذا الهدف رفع رصيد صلاح الإجمالي مع ليفربول إلى 172 هدفا، ليتساوى مع سير كيني دالجليش في المركز السابع لهدافي الريدز التاريخيين.

وقد لعب صلاح 238 مباراة أقل من دالجليش الذي لعب 515 مباراة.

وهذا سابع أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ماذا قدم صلاح أمام أستون فيلا؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 1

صناعة الأهداف: 1

الأهداف المتوقعة: 0.90

التسديدات على المرمى: 2 من 3

المراوغات الناجحة: 0 من 2

ضرب العارضة والقائمين: 1

الفرص الكبيرة الضائعة: 1

لمسات الكرة: 42

التمريرات الصحيحة: 22 من 27

دقة التمرير: 81%

التمريرات المفتاحية: 4

صناعة الفرص الكبيرة: 1

الكرات الطويلة الصحيحة: 1 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 8

المخالفات المكتسبة: 2

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي أستون فيلا
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