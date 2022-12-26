الونش يصل إلى قطر لمواصلة التأهيل.. ولاعب سلة الزمالك في استقباله

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 21:57

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمود حمدي الونش - بعثة الزمالك في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر

وصل محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك إلى قطر لبدء مرحلة جديدة في عملية تأهيله.

وغادر الونش الإمارات العربية المتحدة بعد أن انتهى من المرحلة الأولى في التأهيل.

وسيواصل الونش عملية التأهيل في مركز "اسبيتار" بقطر.

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وكان في استقباله مهاب ياسر لاعب فريق السلة بنادي الزمالك.

ويجري ياسر عملية التأهيل أيضا في قطر.

وخضع الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر لجراحة ناجحة في إنجلترا في أوتار العضلة الخلفية.

وتعرض الونش للإصابة خلال مباراة سموحة في افتتاح مسابقة الدوري الممتاز.

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