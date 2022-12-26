تغريم الأهلي وفيريرا.. ومعاقبة غزل المحلة باللعب بدون جمهور

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وشهدت العقوبات تغريم الأهلي ماليا بسبب ما بدر من جماهيره تجاه حكم مباراة سموحة أحمد الغندور.

كما تم تغريم جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك لتغيبه عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة المقاولون.

كما تم حرمان غزل المحلة من الجمهور لمدة مباراة واحدة، إثر ما بدر اعتراضا على إلغاء هدف في الدقائق الأخيرة أمام فاركو.

وتعادل الأهلي مع سموحة سلبيا، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة الزمالك والمقاولون، وكذلك غزل المحلة وسموحة.

وجاء في البيان:

قررت إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عددا من القرارات وجاءت كالتالي:

- غرامة مالية على الأهلى لما بدر من الجماهير تجاه حكم مباراة سموحة.

- غرامة مالية على المدير الفني لنادى الزمالك جوسفالدو فيريرا لعدم حضور المؤتمر الصحفي فى مباراة المقاولون العرب.

- إيقاف إسلام أبو سليمة لاعب المصرى مباراة واحدة لسابق إنذار فى مباراة الإسماعيلي.

- إقامة أول مباراة رسمية لنادى غزل المحلة على ملعبه بدون جمهور لما بدر من الجمهور فى مباراة فاركو.