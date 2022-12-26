الأكثر استعادة للكرة.. ماذا قدم حجازي أمام التعاون
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 19:53
كتب : FilGoal
شارك أحمد حجازي أساسيا في فوز الاتحاد بثلاثية دون رد أمام التعاون في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
وسجل هيلدر كوستا وعبد الرازق حمد لله (هدفين).
وبهذه النتيجة، احتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، بينما يقع التعاون في المركز الخامس بـ20 نقطة من 10 مباريات.
ماذا قدم حجازي أمام التعاون؟
عدد الدقائق: 90 دقيقة.
دقة التمرير: 85%
التمريرات الصحيحة: 57 من 67
عدد مرات لمس الكرة: 81
التسديدات: 1
التمريرات في الثلث الأخير من الملعب: 8
التدخلات الصحيحة: 2 من 2
عدد مرات استعادة الكرة: 7
الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 3
الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 2
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