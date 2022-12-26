دقة تمرير عالية للغاية.. ماذا قدم طارق حامد أمام التعاون

شارك طارق حامد أساسيا في فوز الاتحاد بثلاثية دون رد أمام التعاون في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وسجل هيلدر كوستا وعبد الرازق حمد لله (هدفين).

وبهذه النتيجة، احتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، بينما يقع التعاون في المركز الخامس بـ20 نقطة من 10 مباريات.

ماذا قدم طارق حامد أمام التعاون؟

عدد الدقائق: 90 دقيقة.

دقة التمرير: 90%

التمريرات الصحيحة: 72 من 80

عدد مرات لمس الكرة: 89

التمريرات في الثلث الأخير من الملعب: 3

التدخلات الصحيحة: 1 من 2

الصراعات الهوائية الناجحة: 5 من 8

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 2