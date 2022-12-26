دقة تمرير عالية للغاية.. ماذا قدم طارق حامد أمام التعاون

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 19:47

كتب : FilGoal

طارق حامد في فوز الاتحاد على التعاون

شارك طارق حامد أساسيا في فوز الاتحاد بثلاثية دون رد أمام التعاون في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وسجل هيلدر كوستا وعبد الرازق حمد لله (هدفين).

وبهذه النتيجة، احتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، بينما يقع التعاون في المركز الخامس بـ20 نقطة من 10 مباريات.

ماذا قدم طارق حامد أمام التعاون؟

عدد الدقائق: 90 دقيقة.

دقة التمرير: 90%

التمريرات الصحيحة: 72 من 80

عدد مرات لمس الكرة: 89

التمريرات في الثلث الأخير من الملعب: 3

التدخلات الصحيحة: 1 من 2

الصراعات الهوائية الناجحة: 5 من 8

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 2

الدوري السعودي طارق حامد التعاون أحمد حجازي
نرشح لكم
الأكثر استعادة للكرة.. ماذا قدم حجازي أمام التعاون انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(3) ليفربول.. فوز الريدز انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (3) - (0) التعاون حجازي وطارق حامد أساسيان في تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون أمام شباك يعرفها جيدا.. صلاح يسعى لكسر صيام "البوكسينج داي" مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022.. عودة الدوري الإنجليزي الدوري التركي - كوكا يهز شباك فريقه السابق في مباراة مجنونة تريزيجيه: نستحق الفوز على فنربخشة.. والجميع لديه الفرصة لحصد لقب الدوري التركي
أخر الأخبار
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022.. الدوري المصري والإنجليزي 9 دقيقة | الكرة المصرية
روبرتسون يكشف كواليس صناعة هدفه التاريخي لـ صلاح 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - كرة سلة: موعد عودة مهاب ياسر إلى الزمالك 10 ساعة | كرة سلة
تحت أنظار فينجر.. أرسنال يحتفظ بالصدارة بريمونتادا أمام وست هام 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
الصفقة المعتادة في الكريسماس.. أيندهوفن يعلن توصله لاتفاق بانتقال جاكبو إلى ليفربول 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس النصر عن رونالدو: أغلب ما يكتب غير صحيح 10 ساعة | الوطن العربي
مدرب النجم: الأهلي تقدم بعرض لضم كريستو.. ورحيله يحل أزمات النادي والوضع الكارثي 10 ساعة | ميركاتو
مدرب النصر: رونالدو؟ حاولت التعاقد مع ميسي وفشلت 10 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة