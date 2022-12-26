بمشاركة حجازي وطارق حامد.. الاتحاد يحقق فوزا كبيرا على التعاون

حقق الاتحاد فوزا كبيرا على التعاون بثلاثة أهداف دون رد في ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وسجل هيلدر كوستا وعبد الرازق حمد لله (هدفين).

وبهدفيه اليوم، سجل حمد لله هدفه الـ95 في الدوري السعودي في 94 مباراة خاضها بقميصي الاتحاد والنصر.

وتواجد أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لـ الاتحاد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

أحداث المباراة

جاء أول تهديد في المباراة لصالح التعاون عند الدقيقة 25 عن طريق تاوامبا ولكن مارسيل جرو حارس مرمى الاتحاد تصدى.

وألغي هدفا بداعي التسلل لـ الاتحاد عن طريق عبد العزيز البيشي عند الدقيقة 28.

وأجرى التعاون تغييرا عند الدقيقة 32 بنزول فيصل درويش بدلا من محمد الغامدي.

بعدها بست دقائق فقط، أجرز الاتحاد هدفه الأول عند الدقيقة 38 عن طريق هيلدر كوستا.

ومع بداية الشوط الثاني، أتت فرصة خطيرة لصالح الاتحاد عند الدقيقة 60 عن طريق مهند الشنقيطي الذي تبادل الكرة مع زميله ويسدد لكنها مرت بجوار القائم.

وزاد الضغط من جانب الاتحاد عن طريق عند الدقيقة 72 عن طريق برونو هنريكي لكن تسديدته مرت بعيدا.

وأحرز الاتحاد الهدف الثاني عند الدقيقة 74 عن طريق عبد الرزاق حمد لله.

وأجرى الاتحاد تبديلا عند الدقيقة 88 بنزول هارون كامارا بدلا من عبد العزيز البيشي.

حمدالله يسجل ثالث الأهداف ⚽️⚽️⚽️ الاتحاد 3 × 0 التعاون#الاتحاد_التعاون⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/ugHzPwLXVR — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 26, 2022

وعاد حمد لله وحسم النتيجة عند الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع عن طريق عبد الرزاق حمد لله بعد ركلة جزاء تحصل عليها.

وبهذه النتيجة، احتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، بينما يقع التعاون في المركز الخامس بـ20 نقطة من 10 مباريات.