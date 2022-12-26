مران الزمالك - شيكابالا يشارك في التقسيمة.. تعليمات خاصة لـ زيزو وتجهيز مصطفى شلبي

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

وشرح فيريرا للاعبين بشكل مفصل خلال الجلسة جميع الأمور الخططية و المواقف الفنية التي حدثت خلال لقاء الأمس أمام المقاولون العرب في الدوري والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وطالب فيريرا من اللاعبين مواصلة التركيز وغلق صفحة مباراة الأمس والاستعداد بقوة وجدية للمواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي.

وحرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على عقد جلسة مع محمد عواد حارس المرمى قبل انطلاق التدريبات الجماعية، اطمأن خلالها على سلامته بعد الإصابة التي تعرض لها أمام المقاولون في كرة مشتركة.

وأدى عواد تدريبات تأهيلية و استشفائية خاصة على هامش المران، ضمن البرنامج الموضوع للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء المقاولون العرب.

وقام عواد بالركض بمحيط الملعب لعدة دقائق، وبعدها خاض تدريبات تأهيلية واستشفائية دون المشاركة مع باقي الحراس في فقرات المران بسبب مشاركته بالأمس أمام المقاولون العرب.

ووضع الجهاز الفني برنامجا خاصا لمجموعة الأساسيين في المباراة السابقة، اشتملت فقرة تأهيلية بالجري الخفيف بمحيط الملعب لعدة دقائق، قبل خوض تدريبات استشفائية بالكرة من خلال التمرير فيما بينهم، تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

وشهدت الفقرة التدريبية الخاصة باللاعبين الأساسيين، مشاركة مصطفى شلبي الجناح الهجومي للفريق، بعدما انتهي من البرنامج التأهيلي الخاص الذي كان يخضع له في الفترة الماضية بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

ويشارك مصطفى شلبي بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق، ضمن البرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لتجهيزه للفترة المقبلة.

وخاض البدلاء والمستبعدون تدريبات تأهيلية قوية انقسمت لفقرتين: تضمنت الأولى أداء تدريبات تأهيلية باستخدام أدوات التأهيل، والجزء الثاني تضمن تدريبات بالكرة.

وتم رفع الحمل البدني بشكل تدريجي لهذه المجموعة لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة أمام الإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز.

عقب ذلك خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية قوية في جزء الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وشهدت التقسيمة مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" و محمد عبد الشافي و يوسف إبراهيم "أوباما" و عبدالله جمعة بالإضافة إلى باقي مجموعة البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب الأخيرة.

وتولى أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين قيادة هذه الفقرة، في حين قام دانيال جونزاليس محلل الأداء بتدوين كافة الملاحظات وفقا لتعليمات البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

ووضع أيمن طاهر مدرب حراس المرمى برنامجا تدريبيا خاصا لثلاثي حراس الفريق محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية.

وتم التركيز على التعامل مع العرضيات والتسديد من مسافات مختلفة وسرعة رد الفعل في العديد من المواقف الفنية.

ومنح فيريرا تعليمات خاصة لأحمد مصطفى زيزو، خلال جلسة في حضور المترجم حسني خطاب.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها باستاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل.