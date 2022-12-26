قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي أمام الاتحاد

عاد رمضان صبحي نجم بيراميدز إلى قائمة فريقه أمام الاتحاد السكندري.

ويلعب بيراميدز ضد الاتحاد السكندري في الجولة العاشرة من الدوري المصري غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

وغاب رمضان صبحي عن مباراة بيراميدز السابقة أمام الداخلية قبل أن يعود للمواجهة المقبلة ضد الاتحاد السكندري.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الله مجدي

الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - هشام محمد - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، ويأتي الاتحاد في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.