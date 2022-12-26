كرة يد - تحديد موعد مواجهتي الأهلي والزمالك في دوري المحترفين

أجريت اليوم الأحد قرعة دوري المحترفين لكرة اليد رجال للمجموعة النهائية من المسابقة.

ويلعب الأهلي والزمالك في المجموعة الأولى التي يتنافس فيها الفرق على لقب الدوري.

بجانب كل من سبورتنج السكندري وطلائع الجيش والبنك الأهلي وسموحة.

وفي المجموعة الثانية يتنافس كل من الجزيرة وهيلوبوليس والزهور والمعادي وهليوليدو ودلفي.

وأخيرا المجموعة الثالثة وتضم كل من الأولمبي والشمس والطيران والقناة والعبور وجزيرة الورد.

جدير بالذكر أن المنافسة في المجموعتين الثانية والثالثة من أجل الترتيب فقط.

ويلعب الأهلي والزمالك في الجولة الخامسة يوم 23 فبراير المقبل، بينما لقاء الدور الثاني بينهما يوم 24 مارس ضمن الجولة العاشرة.